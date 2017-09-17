إجلاء ركاب طائرة بريطانية في مطار شارل ديجول
إجلاء ركاب طائرة بريطانية في مطار شارل ديجول
10:44 ص الأحد 17 سبتمبر 2017
مطار شارل ديجول - أرشيفية
القاهرة- (مصراوي):
قالت سلطات مطار "شارل ديجول" في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد 17 سبتمبر، إنه تم إجلاء طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.
وأشارت سلطات المطار إلى أن إجلاء الطائرة جاء لأسباب أمنية.
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