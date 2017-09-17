إجلاء ركاب طائرة بريطانية في مطار شارل ديجول

القاهرة- (مصراوي):

قالت سلطات مطار "شارل ديجول" في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد 17 سبتمبر، إنه تم إجلاء طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت سلطات المطار إلى أن إجلاء الطائرة جاء لأسباب أمنية.