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بطبنجتين وجهازي لاسلكي.. ضبط عاطل انتحل صفة شرطي في الهرم

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مصراوي Masrawy

بطبنجتين وجهازي لاسلكي.. ضبط عاطل انتحل صفة شرطي في الهرم

10:50 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

بطبنجتين وجهازي لاسلكي.. ضبط عاطل انتحل صفة شرطي في الهرم

تعبيرية

كتب - محمد شعبان:

أحبطت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، مخطط عاطلا، شرع في ممارسة أعمال النصب على المواطنين، منتحلا صفة رجال شرطة بمنطقة الهرم.

تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، أكدت أن المتهم يستخدم بعض الأدوات للنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية دون وجه حق.

تمكن الرائد هاني عجلان، معاون مباحث الهرم، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وبحوزته 2 طبنجة، وجهازي لاسلكي، أقر باستخدامها في أعمال النصب.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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