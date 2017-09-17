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ضبط ربع كيلو هيروين وألف جنيه بحوزة عاطلين في الهرم

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مصراوي Masrawy

ضبط ربع كيلو هيروين وألف جنيه بحوزة عاطلين في الهرم

10:50 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

ضبط ربع كيلو هيروين وألف جنيه بحوزة عاطلين في الهرم

مسحوق الهيروين

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، في الإيقاع بعاطلين كونا عصابة للإتجار في المواد المخدرة.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أكدتها تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، بإتجار عاطلين في المواد المخدرة، وخاصة مسحوق الهيروين.

أعد الرائد هاني عجلان، معاون مباحث الهرم، خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين، وتم نصب عدة أكمنة أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما 250 جرام هيروين، ومبلغ ألف جنيه، وهاتفي محمول.

أمام المقدم محمد الشاذلي، وكيل فرقة مباحث الهرم، أقر المتهمان بحيازتهما للهيروين للإتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائهما

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