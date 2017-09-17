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63% نسبة الزيادة في البضائع بموانئ البحر الأحمر خلال أغسطس

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مصراوي Masrawy

63% نسبة الزيادة في البضائع بموانئ البحر الأحمر خلال أغسطس

10:40 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

63% نسبة الزيادة في البضائع بموانئ البحر الأحمر خلال أغسطس

ميناء - ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر أغسطس الماضي تداول 578 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 63% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، أن الزيادة في البضائع الواردة بلغت 373 ألف طن بزيادة 73% وصادر 205 آلاف طن بضائع بنسبة زيادة 47% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

وأوضح أن ميناء السويس شهد تداول 25 ألف طن بضائع وذلك من خلال استقبال 9 آلاف طن بضائع ومغادرة 16 ألف طن بضائع بزيادة الصادر عن الوارد بنسبة 75% خلال نفس الفترة.

على جانب آخر شهد ميناء نويبع تداول 30 ألف طن بضائع من خلال استقبال 9 آلاف طن ومغادرة 21 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 128% في الصادر عن الوارد خلال نفس الفترة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الموانئ ان ميناء الزيتيات استقبل 112 ألف طن بوتاجاز بنسبة زيادة 49 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي وغادر ميناء القصير 94 الف طن فوسفات بنسبة زيادة 131% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

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