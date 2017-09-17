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انفجار هائل في خط غاز بمدينة بنها

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مصراوي Masrawy

انفجار هائل في خط غاز بمدينة بنها

10:27 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

انفجار هائل في خط غاز بمدينة بنها

أرشيفية

القليوبية -أسامة علاء الدين:

سادت حالة من الهلع بين أهالي قرى دملو، وورورة، وميت الحوفين، التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إثر انفجار هائل في خط الغاز الواصل بين كفر الجزار دملو قرب الطريق الدولي.

وأغلقت الشركة المنفذة لمشروع إدخال الغاز لقرى مدينة بنها، طريق كفر الجزار، كما تم قطع الكهرباء.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بانفجار هائل في خط الغاز الواصل بين كفر الجزار دملو قرب الطريق الدولي ببنها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الواقعة للسيطرة على مصدر الانفجار، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء تحسبا لحدوث أي حرائق، وكلفت إدارة البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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