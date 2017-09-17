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إجراءات أمنية مشددة بجامعة القاهرة في ثاني أيام الدراسة

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إجراءات أمنية مشددة بجامعة القاهرة في ثاني أيام الدراسة إجراءات أمنية مشددة بجامعة القاهرة في ثاني أيام الدراسة

التحرير

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خضعت جامعة القاهرة، اليوم الأحد، لإجراءات أمنية مشددة، من قبل أفراد الأمن الإداري؛ لحفظ الأمن داخل الحرم الجامعي مع بداية الدراسة، وتوافد الطلاب على كلياتهم.

شهدت الجامعة إجراءات أمنية في ثاني أيام الدراسة، من خلال قيام أفراد الأمن الإداري بالانتشار على البوابات الرئيسية وأمام مباني الكليات، وتم التشديد على تفتيش السيارات وحقائب الطلبة، منعًا لتهريب أي ممنوعات إلى داخل الحرم الجامعي، كما تم التشديد على عملية التحقق من هوية كل طالب في أثناء دخوله للجامعة، من خلال الاطلاع على تحقيق الشخصية.

وشهدت جامعة القاهرة، أول أيام الدراسة بالجامعات، أمس السبت، زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكان في استقباله الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، ونوابه وعمداء الكليات.

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وخلال الزيارة، تفقد تفقد الوزير استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد، والتقى بعمداء الكليات، معززًا أهمية تحية العلم في اليوم الأول للدراسة لغرس روح الانتماء لدى الطلاب.

وأشار الوزير إلى أهمية انتظام العملية التعليمية، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، ودعم التواصل بينهم وبين الطلاب، مشددًا على ضرورة دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها بين الطلاب، جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية.

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التحرير

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