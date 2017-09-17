بعد قطيعة 9 سنوات.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الشرقية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نجحت جهود القيادات الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين "أبو خيشة وعطيوة"، بمدينة أبو حماد؛ بعد خصومة ظلت 9 سنوات.

وعقدت جلسة الصلح لإنهاء الخصومة، بمدينة أبو حماد، والتي نشأت بسبب الخلاف على الحد الفاصل بين أرض زراعية، ونتج عن ذلك وفاة أحد طرفي العائلتين، والقبض على المتهم وأفرج عنه بعد قضاء العقوبة.

شاهد أيضا

حيث تم الدفع بالجهود الشعبية والوصول إلى الصلح بينهما، حقنًا للدماء وإنهاء النزاع بحضور قيادات من مديرية أمن الشرقية، ورجال الدين وأفراد العائلتين وعدد من أهالي المدينة بمضيفة العبايدة.

وبدأت مظاهر الصلح بقيام "محمد محمد عبدالعزيز"، عائلة "أبو خيشة"، بتقديم رمز العفو"الكفن" للمدعو "رسمي حسين عطية"، عائلة "عطيوة"، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي.