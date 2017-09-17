حريق بمصنع تدوير مخلفات الأقمشة بالشرقية بسبب ماس كهربائي

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نجح ضباط إدارة الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الإدارة، صباح اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بمصنع تدوير مخلفات القماش بعزبة "الأباظية"، بمركز أبوكبير.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد، نشوب حريق بمصنع إعادة تدوير مخلفات القماش بعزبة "الأباظية"، دائرة مركز أبوكبير.

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على الفور انتقل ضباط الحماية المدنية، لموقع الحريق، بعد الدفع بسيارتين إطفاء وتم السيطرة عليه، وتبين أن المصنع مقام على مساحة 100 متر، حيث التهمت النيران بعض الأقمشة.

وبسؤال مالك المصنع "محمد الهادي" قرر أن الحريق نتيجة ماس كهربائي.