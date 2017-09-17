سحر نصر تشهد توقيع اتفاق مع شركة سنغافورية لتطوير مناطق الاستثمار

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شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرة تفاهم مع زوي شي رئيس شركة "أي أي سي سي القابضة المحدودة" السنغافورية، في مجال تطوير وتنمية وإدارة وتسويق المناطق الاستثمارية.

وقالت "نصر"، في بيان للوزارة، اليوم الأحد، إن هذه المذكرة من نتائج زيارتها الأخيرة إلى سنغافورة مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضافت أن "أي أي سي سي" شركة متخصصة في مجال تنمية وتطوير وإدارة وتسويق المناطق الاستثمارية والحرة، وتسعى الوزارة إلى التعاون المشترك معها من أجل تنمية وتطوير وإدارة وتسويق المناطق الاستثمارية والحرة المتاحة، من خلال إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء عدد من المناطق الاستثمارية والحرة في مواقع مختلفة، وتنمية الأنشطة الاستثمارية لتلك المناطق، والتسويق والترويج محليا وإقليميا وعالميا لتلك المناطق.

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من جانبه، ذكر نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة ستتولى المناطق المتاحة للاستثمار، التي يمكن إقامتها بنظام المناطق الاستثمارية والحرة، والخرائط المساحية الدالة على تلك المواقع والحدود والأبعاد لكل موقع، والمزايا النسبية لكل موقع من المواقع المختلفة من حيث القرب من المواني والمطارات والطرق ومصادر المواد الخام وسوق العمالة، الخدمات الاجتماعية وأهم الأنشطة الاستثمارية.

وأوضح رئيس "أي أي سي سي" أن شركته ستتولى إعداد الدراسات المبدئية اللازمة لتطوير المناطق الاستثمارية، وإعداد التخطيط الاستراتيجي لتلك المواقع والتخطيط النوعي من حيث نوعية الأنشطة التي يمكن إقامتها بها، وتحديد العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.

وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعا مع رئيس الشركة السنغافورية، إذ تم الاتفاق على بدء العمل على تطوير وتنمية المناطق الاستثمارية في قفط بقنا وكفر الشيخ وبنها بالقليوبية، وعقد اجتماعات بين الهيئة العامة للاستثمار برئاسة منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة، والشركة للاتفاق على التفاصيل الفنية لتطوير كل منطقة.