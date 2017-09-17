مقتل 3 عراقيين وإصابة 7 في تفجير انتحاري بمحافظة ديالى
مقتل 3 عراقيين وإصابة 7 في تفجير انتحاري بمحافظة ديالى
10:17 ص الأحد 17 سبتمبر 2017
تفجير انتحاري - أرشيفية
ديالى- (د ب أ):
ذكرت مصادر من الشرطة العراقية اليوم، الأحد، أن ثلاثة أشخاص، بينهم ضابط، لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون في تفجير انتحاري وقع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية شمال شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى 57 كلم شمال شرق بغداد.
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه عند محل تجاري في حي الجهاد وسط قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب ومدنيين اثنين، وإصابة سبعة آخرين بجروح".
وأوضحت أن "القوات الأمنية فرضت حظرا للتجوال في عموم القضاء حتى إشعار آخر".
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