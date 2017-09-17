مصدر أمني عراقي: إحباط هجوم لداعش على مقر للجيش في مدينة الرطبة

بغداد – (أ ش أ):

ذكر مصدر أمني في محافظة الأنبار اليوم الأحد، أن قوة من الجيش أحبطت هجوما لتنظيم داعش على مقرها جنوب شرق مدينة الرطبة.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ إن "قوة من الجيش تمكنت من إحباط هجوم لداعش على مقرها في منطقة الضبعة 15كم جنوب شرق الرطبة"، مضيفا أن القوة الأمنية تمكنت من قتل عدد من عناصر داعش ولاذوا بالفرار بعدها إلى عمق الصحراء الجنوبية للرطبة.

يذكر أن القوات الأمنية تسيطر على مدينة الرطبة، فيما يقوم التنظيم الإرهابي بالهجوم على القطعات العسكرية المتواجدة حول المدينة وغالبا ما يتم صدها.