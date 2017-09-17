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مقتل قيادي من طالبان الافغانية برصاص طالبان الباكستانية شرق أفغانستان

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مصراوي Masrawy

مقتل قيادي من طالبان الافغانية برصاص طالبان الباكستانية شرق أفغانستان

10:14 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

مقتل قيادي من طالبان الافغانية برصاص طالبان الباكستانية شرق أفغانستان

ارشيفية

ساركانو- (د ب أ):

قتل زعيم بارز من حركة طالبان الافغانية، برصاص عناصر حركة طالبان الباكستانية بإقليم كونار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم الاحد.

وتردد أن الحادث وقع بالقرب من منطقة ساركانو، وتم تحديد هوية زعيم طالبان القتيل بأنه يدعى "عبيد".

ونقلت تقارير إعلامية محلية في باكستان عن مصادر مطلعة قولها إن عبيد قتل، قبل يومين برصاص مسلحين من فصيل "جماعة الاحرار" التابع لحركة "طالبان الباكستانية".

ويزعم أن الجماعة المسلحة الباكستانية قتلت الاسبوع الماضي زعيما محليا بحركة طالبان الافغانية يدعى "زابيتا جلال"، مما تسبب في نشوب توترات بين الجانبين في المنطقة، طبقا لصحيفة "ديلي تايمز".

ولم تعلق عناصر طالبان بعد على التقرير حتى الان.

ويعتقد أن عبيد زعيم بارز بطالبان وكان على قائمة المطلوبين للقوات الافغانية والامريكية.

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