حركة فتح ترحب بحذر بإعلان حماس حل اللجنة الإدارية في غزة

رام الله- (د ب أ):

رحبت حركة فتح الفلسطينية اليوم، الأحد، بحذر بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطع غزة.

وقال محمود العالول القيادي في حركة فتح، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إن إعلان حماس "أمر مبشر، إن كانت الأخبار دقيقة".

وأضاف نائب رئيس حركة فتح :"لا نريد التسرع بشأن ما يتوارد من أخبار إلا بعد التأكد منها، وأعتقد أنه سيكون لنا تواصل اليوم مع وفدنا في مصر من أجل تسليط الضوء على ما تم التوصل له".

وتابع :"هذه إشارة إيجابية إن كانت حماس عمليًا ألغت اللجنة الإدارية، وأبدت استعدادها لتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق. لكن نحن دائمًا نتروى بالأحكام للتأكد".

وبشأن القضايا الخلافية بين الجانبين، قال إن هناك "كم هائل من التفاصيل وُضعت لها حلول في الاتفاقيات السابقة بيننا وبين حماس".