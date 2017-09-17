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حركة فتح ترحب بحذر بإعلان حماس حل اللجنة الإدارية في غزة

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مصراوي Masrawy

حركة فتح ترحب بحذر بإعلان حماس حل اللجنة الإدارية في غزة

10:08 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

حركة فتح ترحب بحذر بإعلان حماس حل اللجنة الإدارية في غزة

محمود العالول

رام الله- (د ب أ):
رحبت حركة فتح الفلسطينية اليوم، الأحد، بحذر بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطع غزة.
وقال محمود العالول القيادي في حركة فتح، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إن إعلان حماس "أمر مبشر، إن كانت الأخبار دقيقة".
وأضاف نائب رئيس حركة فتح :"لا نريد التسرع بشأن ما يتوارد من أخبار إلا بعد التأكد منها، وأعتقد أنه سيكون لنا تواصل اليوم مع وفدنا في من أجل تسليط الضوء على ما تم التوصل له".
وتابع :"هذه إشارة إيجابية إن كانت حماس عمليًا ألغت اللجنة الإدارية، وأبدت استعدادها لتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق. لكن نحن دائمًا نتروى بالأحكام للتأكد".
وبشأن القضايا الخلافية بين الجانبين، قال إن هناك "كم هائل من التفاصيل وُضعت لها حلول في الاتفاقيات السابقة بيننا وبين حماس".

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