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رئيس كوريا الجنوبية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الامريكي بشأن كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

رئيس كوريا الجنوبية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الامريكي بشأن

10:01 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

رئيس كوريا الجنوبية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الامريكي بشأن كوريا الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

ذكر المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، بارك سو-هيون في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الاحد أن الرئيس مون جيه-إن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الامريكي، دونالد ، صباح اليوم ، حيث انتقد الزعيمان بشدة الاستفزاز الصاروخي، الذي قامت به كوريا الشمالية، على الرغم من موقف المجتمع الدولي الموحد والثابت ضد تجربتها النووية السادسة، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم الاحد.

واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

كما اتفقا على فرض عقوبات أقوى وأكثر فعالية بالتعاون مع المجتمع الدولي على كوريا الشمالية لكي تدرك أن استفزازاتها لن تؤدي سوى إلى المزيد من عزلتها دبلوماسيا وزيادة الضغط الاقتصادي عليها.

وأكد الزعيمان على ضرورة تكثيف التعاون مع المجتمع الدولي للتنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مثل القرار الآخر رقم 2375.

وتعتبر هذه المكالمة الهاتفية بين الرئيس مون ونظيره الأمريكي ترامب الخامسة من نوعها منذ تنصيب الرئيس مون.

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