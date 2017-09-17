إلقاء القبض على مشتبه به ثان على صلة بهجوم محطة أنفاق لندن
إلقاء القبض على مشتبه به ثان على صلة بهجوم محطة أنفاق لندن
10:00 ص الأحد 17 سبتمبر 2017
هجوم لندن
لندن- (د ب أ):
أعلنت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على مشتبه به ثان، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، على صلة بالهجوم الذي وقع أمس الأول الجمعة في محطة لقطارات الأنفاق في لندن.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت رفع حالة التأهب الأمني في مواجهة العمليات الإرهابية إلى مستوى "الحرج" وهو المستوى الأعلى لها.
ويعني ذلك "أن هجوما وشيكا متوقع الحدوث" وفقاً للقوى الأمنية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الشرطة البريطانية توقف شابًا وتواصل البحث عن مشتبه بهم في اعتداء لندن
-
الشرطة البريطانية تنفذ عملية دهم في سانبوري قرب لندن
-
الهجمات الإرهابية في بريطانيا منذ بداية 2017
-
صحيفة سعودية: أجنحة متناقضة في دوائر صنع القرار القطري
إعلان
إعلان