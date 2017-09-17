إلقاء القبض على مشتبه به ثان على صلة بهجوم محطة أنفاق لندن

لندن- (د ب أ):

أعلنت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على مشتبه به ثان، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، على صلة بالهجوم الذي وقع أمس الأول الجمعة في محطة لقطارات الأنفاق في لندن.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت رفع حالة التأهب الأمني في مواجهة العمليات الإرهابية إلى مستوى "الحرج" وهو المستوى الأعلى لها.

ويعني ذلك "أن هجوما وشيكا متوقع الحدوث" وفقاً للقوى الأمنية.