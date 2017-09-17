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بالصور.. أبرز التصاميم لعام 2018 من أسبوع الموضة بنيويورك

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أبرز التصاميم لعام 2018 من أسبوع الموضة بنيويورك

10:00 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. جلسة التصوير الرئيسية لمتسابقات ملكة جمال مصر

الألبوم التالى

بالصور.. جلسة التصوير الرئيسية لمتسابقات ملكة جمال

كتبت- هاجر حاتم:

قدم أسبوع الموضة بنيويورك، العديد من التصاميم المختلفة للمصممين العالميين، لربيع وصيف 2018، والتي تنوعت فيها الأقمشة، وخرجت عن المألوف تدريجيًا.

ظهر تغير في تناسق الألوان مثل البرتقالي مع "البينك"، واستخدام الألوان المحايدة مع اختلاف الأقمشة للإطلالة ذاتها، ودخول الجلد بقوة بمختلف ألوانه، بالإضافة إلى الفساتين الشفافة باستخدام أقمشة "التول"، و"الشيفون".

وبالطبع لا تخلو الأزياء من التصاميم الغريبة، حيث ظهر ارتداء الجوارب فوق الأحذية، واستخدام الأحذية الجلدية الواسعة، وقفازات اليد ذات الألوان "الفاقعة".

وبهذا الألبوم نستعرض لكم أبرز هذه التصاميم وفقًا لما أوردته مجلة "إيلي" للموضة.

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