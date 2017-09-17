مصدر: انتهاء أعمال إصلاح فواصل كوبري أكتوبر اتجاه مدينة نصر
مصدر: انتهاء أعمال إصلاح فواصل كوبري أكتوبر اتجاه مدينة نصر
10:05 ص الأحد 17 سبتمبر 2017
إصلاح فواصل كوبري أكتوبر
كتب - فتحي سليمان:
أكد مصدر أمني بالإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأحد، أن الإدارة أنهت بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، من أعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبري أكتوبر.
وأشار المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح لمصراوي، بأنه قد تم قطع حارة واحدة أعلى الوصلة المعلقة في اتجاه مدينة نصر وترك الحارة الأخرى لمرور السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطريق لملاحظة حركة السيارات.
وأوضح المصدر، بأنه ستكون هناك أعمال إصلاح أخرى خلال الأسبوع الجاري يوم الخميس 12 ليلا، وتنتهي الساعة 6 صباح الأحد من الأسبوع المُقبل، مُشيرًا إلى أنه سيتم إجراء غلق جزئي للطريق مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات ووضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادي منطقة الأعمال.
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