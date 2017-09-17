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السيطرة على حريق بمصنع لتدوير مخلفات القماش بالشرقية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمصنع لتدوير مخلفات القماش بالشرقية

09:44 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

السيطرة على حريق بمصنع لتدوير مخلفات القماش بالشرقية

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، من السيطرة علي حريق نشب بمصنع تدوير مخلفات القماش بعزبة "الأباظية"، بمركز أبوكبير، بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير إدارة الحماية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد، نشوب حريق بمصنع إعادة تدوير مخلفات القماش بعزبة "الأباظية"، دائرة مركز أبوكبير.

انتقل لمكان الحريق قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق بعد الدفع بسيارتين إطفاء، تبين أن المصنع مقام علي مساحة 100 متر، والتهام النيران بعض الأقمشة، وبسؤال مالك المصنع "محمد الهادي" قرر أن الحريق نتيجة ماس كهربائي.

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