حركة المرور: كثافات بصلاح سالم وأمام ماسبيرو والمنيل وأكتوبر والهرم

كتب - فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الأحد، كثافات متحركة للسيارات على معظم شوارع وميادين القاهرة الكبرى؛ وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال وحوادث تقع أعلى المحاور.

ففي القاهرة ظهرت معدلات سير طبيعية على كافة المحاور على مستوي المدينة وجميع الطرق تسير بصورة عادية فيما عدا شارع صلاح سالم الذي ظهرت به كثافات متوسطة في الاتجاهين من منزل العروبة حتى نفق الميرغني نتيجة دخول الموظفين أماكن عملهم.

وظهرت كثافات متحركة بكورنيش النيل في الاتجاهين من أمام ماسبيرو حتى نفق كمال الدين، وكذا من فم الخليج وحتى قصر العيني نتيجة تحرك الموظفين وكثرة الأجهزة والمصالح الحكومية المتواجدة هناك.

وشهد أعلى كوبري أكتوبر كثافات في الاتجاهين من مطلع الشهيد عبدالمنعم رياض وحتى مدينة نصر.

وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية و يوجد بعض الأعطال الخفيفة الغير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا توجد مصادمات.

ويُنصح اتخاذ شارع النصر بمدينة نصر ومحور الأوتوستراد بديلا عن صلاح سالم للمتجه إلى مطار القاهرة للحاق برحلات الطيران.

وفِي الطريق الدائري ظهرت تكدسات بالطريق الزراعي للمتجه الى مطلع بنها.

وفِي الجيزة تكدست السيارات أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للطريق القادم من الجيزة مُتجهًا إلى المنيل وشارعي الهرم وفيصل وشارعي الجامعة والنيل.

وتشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية، ولا تنصح إدارة المرور بتعديل أي مسارات لقائدي السيارات