المرصد السوري: القوات النظامية على بعد 25 كم من مدينة الميادين بمحافظة دير الزور

لندن - أ ش أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام السوري أصبحت على مسافة 25 كم من مدينة الميادين الواقعة في محافظة دير الزور.

وأضاف المرصد السوري، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الأحد، أن القوات النظامية تمكنت من استكمال فك الحصار عن مناطق سيطرتها في مدينة دير الزور لتقوم بمحاصرة مسلحي تنظيم "داعش" داخل المدينة.

يشار إلى أن قوات موالية للنظام السوري كانت قد أعلنت، أمس السبت، بدء هجوم في الطرف الجنوبي لمحافظة دير الزور لطرد تنظيم (داعش) الإرهابي.​