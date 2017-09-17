الجيش الفيليبيني يعلن السيطرة على مركز قيادة الجهاديين في مراوي

الدخان يتصاعد من مبان في مناطق سكنية من مدينة مراو

(أ ف ب):

أعلن الجيش الفيليبيني، الأحد، السيطرة على مركز قيادة المقاتلين الموالين لتنظيم داعش الذين اجتاحوا مدينة مراوي في مايو وما زالوا متحصنين في جيوب فيها.

وتخوض القوات الفيليبينية منذ أربعة أشهر معارك عنيفة لطرد المقاتلين الجهاديين الذين احتلوا أجزاء من المدينة ذات الغالبية المسلمة في بلد يعد غالبية ساحقة من الكاثوليك.

وأكد الجيش، الأحد، أنه سيطر على مركز قيادة الجهاديين بعد معركة دامية بدأت السبت في مسجد ومبنى آخر.

وقال الجنرال إدواردو آنو في بيان إن السيطرة على المركز "تضعف المجموعة الإرهابية أكثر، إذ تحرمها من مركزها السابق للقيادة والمراقبة".

وتابع أن "عمليات التطهير متواصلة ونتوقع أن يتخلى العدو عن المزيد من المواقع التي سبق أن احتلها، وهو ما لن يقوم به بدون قتال" مُضيفًا "إننا جاهزون لذلك".

وبدأت المعارك في نهاية مايو بعد محاولة فاشلة لتوقيف قائد المقاتلين إيسنيلون هابيلون، أحد كبار المطلوبين في العالم، والذي يعتبر زعيم تنظيم داعش في جنوب شرق آسيا.

واجتاح مئات الجهاديين مراوي في 23 مايو وهم يرفعون الرايات السوداء ويدعمهم عدد من المقاتلين الأجانب وسيطروا على أجزاء من المدينة يسعى الجيش الى استعادتها في معارك ما زالت مستمرة.

ولاحقا، أكد الجيش أن محاولة القبض على هابيلون دفعت الجهاديين إلى الشروع قبل الأوان في تنفيذ مشروع يقضي بالسيطرة على المدينة وإعلان "خلافة" فيها على غرار "الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وفر نحو نصف مليون شخص بسبب المعارك التي أسفرت عن سقوط أكثر ن 500 قتيل بحسب الحكومة، بين مدنيين وجهاديين وعسكريين.