الإعصار نورما يتراجع لعاصفة استوائية مع اقترابه من المكسيك

(أ ف ب):

أعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير، فجر الأحد، أن الإعصار نورما تراجع إلى عاصفة استوائية مع اقترابه من سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادئ، مشيرًا إلى أن الرياح المصاحبة للعاصفة تبلغ سرعتها الآن 100 كلم/ساعة.

وفي الساعة 00,00، الأحد كانت العاصفة الاستوائية لا تزال على بعد 335 كلم جنوب منتجع كابو سان لوكاس البحري في ولاية باخا كاليفورنيا في جنوب البلاد وتتقدم بسرعة 6 كلم في الساعة، بحسب المركز.

وبذلك تكون نورما حذت حذو ماكس الذي كان إعصارًا من الفئة الأولى عندما بلغ الخميس ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادىء، ترافقه رياح بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة، قبل ان يتراجع الجمعة الى عاصفة استوائية.

وفي 2013، بلغ إعصاران متزامنان تقريبا السواحل المكسيكية المطلة على المحيط الهادئ والبحر الكاريبي وأسفرا عن مقتل 157 شخصًا.