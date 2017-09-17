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رئيس الوزراء الياباني يعتزم الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الياباني يعتزم الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة

09:24 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء الياباني يعتزم الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة

رئيس الياباني شينزو آبي لدى وصوله إلى مقره

(أ ف ب):

أفادت وسائل إعلام يابانية، الأحد، بأن رئيس الوزراء شينزو آبي يعتزم حل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بحلول نهاية العام.

وقالت التلفزيون العامة "ان اتش كي" إنه "بحسب أشخاص في الأكثرية فإن رئيس الوزراء اجتمع برئيس حزب كوميتو (العضو في الائتلاف الحكومي) وأبلغه أنه لا يستبعد حل" مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الطارئة التي تبدأ في 28 سبتمبر الجاري.

بدورها أوردت قناة "نيبون تي في" التلفزيونية الخاصة معلومة مشابهة، وكذلك فعلت صحف عدة.

وإذا تأكدت صحة هذه المعلومات وحلّ رئيس الحكومة فعلا مجلس النواب، فإن الانتخابات المبكرة ستُجرى قبل عام من موعدها الأصلي، في خطوة يضعها محللون في خانة رغبة آبي بالاستفادة من تضعضع صفوف المعارضة، ذلك أن "الحزب الديموقراطي"، ابرز احزاب المعارضة، انتخب لتوه رئيسًا جديدا له ويشهد انشقاقات وفضائح.

كذلك فان آبي لا يفوّت فرصة منذ نهاية 2012 لسحب البساط من تحت قدمي يوريكو كويكي حاكمة العاصمة طوكيو وزعيمة حركة "تومين فيرست" (ابناء طوكيو اولا) التي اسستها لخوض الانتخابات المحلية في العاصمة وحققت خلالها فوزا كبيرا على حساب الحزب الليبرالي الديموقراطي بزعامة آبي.

وبعدما كانت شعبية حكومة آبي تسلك مسارا انحداريا بسبب فضائح عديدة وشبهات بمحاباته اصدقاء له، عادت هذه الشعبية للارتفاع في الأيام الأخيرة بفضل مواقفه الحازمة تجاه تهديدات .

وسبق لآبي أن دعا لانتخابات مبكرة في نهاية 2014. ويومها حقق فوزا كبيرا في استحقاق تحول إلى استفتاء على سياسته للنهوض الاقتصادي.

هذا المحتوى من

AFP

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