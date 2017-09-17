مواجهة حرائق الغابات في الولايات المتحدة تجاوز ملياري دولار في 2017

واشنطن - أ ش أ

ارتفعت تكاليف مكافحة حرائق الغابات في الولايات المتحدة إلى ملياري دولار في عام 2017 مسجلة بذلك رقما قياسيا.

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية، في بيان لها أوردته قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الأحد، أهمية إعادة النظر في الميزانية المخصصة لها، لافتة إلى أنه يجب على الكونجرس أن يعامل حرائق الغابات الضخمة مثلما يعامل الكوارث الأخرى الضخمة التي تغطيها أموال الحالات الطارئة.

وأضاف البيان أن الإنفاق على إخماد الحرائق في السنوات الأخيرة ارتفع من 15% من الميزانية إلى 55% أو ربما أكثر.