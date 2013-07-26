متظاهرو سيدى جابر يعلقون صورة لـ"السيسى" بجواره رئيس روسيا

علق متظاهرو سيدى جابر بالإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، صورا للفريق أول عبد الفتاح السيسى بجواره رئيس روسيا فلاديمير بوتين، نظراً لموقفه لتأييد ثورة 30 يونيو، مكتوبا عليها "باى باى أمريكا"، وذلك فى إطار توافد العشرات من المتظاهرين على ميدان سيدى جابر ضمن فعاليات "لا لإرهاب".

وتصدرت صور الفريق أول عبد الفتاح السيسى المشهد بميدان سيدى جابر، وقام المتظاهرون بوضع صور ولافتات على جدران الميدان وعلى مداخل محطة سكة حديد سيدى جابر، التى تتضمن عبارات منها "نؤيد الفريق أول عبد الفتاح السيسى"، و"الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة"، و"أبناؤنا فى الجيش والشرطة وفقكم الله لحماية الوطن".

كما قام عدد من المتواجد بميدان سيدى جابر بالرسم على الأرض، عبارات للتأكيد على رفضهم للإرهاب وتأييد للفريق أول عبد الفتاح السيسى، وذلك فى إطار فعاليات مليونية "لا لإرهاب"، للقضاء على الإرهابيين.

وفى لقطة طريفة لمتظاهرى سيدى جابر، علق أحد المتظاهرين لافتة مكتوبا عليها "العنف أحبوش"، الأمر الذى أدخل البهجة والسعادة على المتظاهرين المتوافدين على ميدان سيدى جابر.