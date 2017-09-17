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مقتل سيدة ورجل دهسًا أسفل عجلات قطار في حادثين بالشرقية

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مصراوي Masrawy

مقتل سيدة ورجل دهسًا أسفل عجلات قطار في حادثين بالشرقية

09:13 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

مقتل سيدة ورجل دهسًا أسفل عجلات قطار في حادثين بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب

لفظت سيدة، في العقد الخامس من العمر، بمحافظة الشرقية، أنفاسها الأخيرة، أسفل عجلات القطار، في حادثين متفرقين صباح اليوم الأحد.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة " أمل.ال.ر" 51 عامًا ربة منزل، مقيمة بندر بلبيس، وتبين أثناء استقلالها القطار القادم من "القاهرة _ الزقازيق"، بمحطة بلبيس، حيث اختل توازنها وسقطت أسفل القطار، ما أسفر عن وفاتها في الحال، نتيجة إصابتها بنزيف بالمخ.

وفي سياق متصل، لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، نتيجة اصطدام القطار رقم "173"ركاب والقادم من "الزقازيق_ الصالحية" به، بالقرب من مزلقان سكك حديد فاقوس، بعدما حاول عبور الشريط الحديدي من مكان غير مخصص للعبور، وتبين أنه لا يحمل أي بيانات شخصية تفيد هويته وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

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