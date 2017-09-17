ضبط تشكيلين عصابيين للسيارات و7 أسلحة نارية و30 قضية تموين بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي

ضبطت إدارة البحث الجنائي بمحافظة قنا، بالتنسيق مع الأمن العام، تشكيلين عصابيين تخصصوا في سرقة السيارات والدرجات النارية بمحافظات صعيد مصر، خلال حملة أمنية.

تم ضبط 7 قطع أسلحة نارية متنوعة وحائزيها و ضبط 30 قضية تموين متنوعة بمراكز محافظة قنا التسعة وتنفيذ 5 إزالات لحالات تعدي بناحية مركز شرطة نجع حمادي بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

حُررت المحاضر القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.