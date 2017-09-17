أخبار عاجلة

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط تشكيلين عصابيين للسيارات و7 أسلحة نارية و30 قضية تموين بقنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط تشكيلين عصابيين للسيارات و7 أسلحة نارية و30 قضية تموين بقنا

09:07 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

ضبط تشكيلين عصابيين للسيارات و7 أسلحة نارية و30 قضية تموين بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي

ضبطت إدارة البحث الجنائي بمحافظة قنا، بالتنسيق مع الأمن العام، تشكيلين عصابيين تخصصوا في سرقة السيارات والدرجات النارية بمحافظات صعيد ، خلال حملة أمنية.

تم ضبط 7 قطع أسلحة نارية متنوعة وحائزيها و ضبط 30 قضية تموين متنوعة بمراكز محافظة قنا التسعة وتنفيذ 5 إزالات لحالات تعدي بناحية مركز شرطة نجع حمادي بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

حُررت المحاضر القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الكفن" ينهي خصومة بين عائلتي أبو خيشة وعطيوة بالشرقية

    أخبار

  • وزير النقل: ازدواج "قنا - سوهاج" سيحدث طفرة في حركة النقل بالصعيد

    أخبار

  • على هامش زيارة وزير النقل.. خروج عربة قطار الألومنيوم بقنا عن القضبان

    أخبار

  • مستشفى قنا العام يعقد بروتوكول تعاون مع معهد القلب بالجيزة

    أخبار

إعلان

17d9656fd2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)