ضبط تشكيلين عصابيين للسيارات و7 أسلحة نارية و30 قضية تموين بقنا
ضبط تشكيلين عصابيين للسيارات و7 أسلحة نارية و30 قضية تموين بقنا
09:07 ص الأحد 17 سبتمبر 2017
قنا - عبدالرحمن القرشي
ضبطت إدارة البحث الجنائي بمحافظة قنا، بالتنسيق مع الأمن العام، تشكيلين عصابيين تخصصوا في سرقة السيارات والدرجات النارية بمحافظات صعيد مصر، خلال حملة أمنية.
تم ضبط 7 قطع أسلحة نارية متنوعة وحائزيها و ضبط 30 قضية تموين متنوعة بمراكز محافظة قنا التسعة وتنفيذ 5 إزالات لحالات تعدي بناحية مركز شرطة نجع حمادي بالتنسيق مع الوحدة المحلية.
حُررت المحاضر القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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