"الكفن" ينهي خصومة بين عائلتي أبو خيشة وعطيوة بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

نجحت مساعي رجال الدين وكبار العائلات، والقيادات الأمنية، بمحافظة الشرقية، في إنهاء الخصومة الثارية بين عائلتي أبو خيشة وعطيوة، بمدينة أبو حماد، حقنا للدماء، بعد خصومة دامت 9 سنوات.

وبحسب بيان، الأحد، تم عقد جلسة صلح تنهي الخصومة الثأرية، بمدينة أبو حماد، والتي نشأت منذ 9 سنوات، بسبب الخلاف على الحد الفاصل بين أرضين زراعيتين، ونتج عن ذلك وفاة أحد طرفي العائلتين، والقبض على المتهم وأفرج عنه بعد قضاء العقوبة.

بعد جهود شعبية تم الصلح بينهما، حقنًا للدماء وإنهاء للنزاع، بحضور قيادات مديرية أمن الشرقية، وإدارة البحث الجنائي والأمن العام، ورجال الدين وأفراد العائلتين وعدد من أهالي المدينة بمضيفة العبايدة.

وبدأت مظاهر الصلح بقيام محمد محمد عبدالعزيز، من عائلة "أبو خيشة"، بتقديم "الكفن" للمدعو رسمي حسين عطية"، من عائلة عطيوة، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي.