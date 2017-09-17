أحدهم تبرأ من جميع أفلامه.. 10 فنانين ندموا على أعمال قدموها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

لكل جواد كبوة، ولكل ممثل سقطة، مهما طال تاريخه أو قصر، لكن ما وصل له هؤلاء الفنانون من نجومية يحتم عليهم التبرأ من أعمال فنية شاركوا بها، ربما لعدم نجاحها جماهيريا، والذي يقيسه "شباك التذاكر"، أو لتقديم تنازلات أخلاقية في الدور، كالتي تفرضها المشاهد الساخنة، أو ربما لصغر حجم الدور بالمقارنة بموهبة ذلك الفنان.

"التحرير لايف" يرصد لكم 10 فنانين ندموا على المشاركة في أعمال فنية بعد عرضها.

فؤاد المهندس

في لقاء تليفزيوني نادر أجرته المذيعة والممثلة منى جبر، مع الفنان فؤاد المهندس، أعرب الأخير عن ندمه على جميع أفلامه السينمائية، إذ قال إنه غير راضِ عن الأفلام التي قام ببطولتها، على الرغم من تحقيقها لنجاح ساحق وقت عرضها، وعندما سألته "المذيعة" عن سبب تقديمه لتلك الأفلام، أجاب "المهندس" بكل صدق وعفوية أنه وافق عليها بسبب حاجته للمال، وهو ما أكده أيضا في لقائه الأخير قبل رحيله مع الفنانة صفاء أبو السعود في برنامج "ساعة صفا"، عندما أوضح أنه وافق على تقديم كل أفلامه من أجل الإنفاق على مسرحياته.

عادل إمام

في أحد حواراته التليفزيونية، قال الزعيم عادل إمام، إنه نادم علي دوره في فيلم "سيد درويش"، حيث جسد دور "صبي العالمة" مع الفنانة هند رستم وكرم مطاوع، لافتا إلى أنه لو عاد به الزمن للوراء لرفض هذا الدور.

نور الشريف

صرح الفنان الراحل نور الشريف، لموقع جريدة "القدس"، بأنه ندم على عدد من الأفلام التي قدمها في شبابه، والتي كشف عنها قائلا: "أنا لم أقدم في بيروت أفلام سيئة السمعة رغم الإغراءات المالية، احتراما لمبادئي فالفن مسئولية، وهناك أفلام مصرية لا أحبها أبدا ولو عادت الأيام لتراجعت عنها مثل فيلم ألوو أنا القطة، وفيلم بنت من البنات".

عزت أبو عوف

اعترف الفنان عزت أبو عوف، بندمه الشديد على مشاركته في فيلم "أيظن"، مضيفا خلال حواره مع برنامج "صبايا الخير": "إذا عُرض عليّ هذا الدور اليوم، بالتأكيد سأرفضه بشدة، لأنه غير مناسب لي، لذلك أعترف بأنني لم أقدمه بشكل يرضيني".

وعن سبب قبوله الدور، قال: "قبلته من باب المجاملة لمي عز الدين وللمخرج، ثم عندما قرأت السيناريو أعجبني، لكني فوجئت، منذ اليوم الأول للتصوير، بشيء آخر، فضلا عن أنني في تلك الفترة كُنت أُعاني من أزمة مالية، فوافقت عليه".

منة شلبي

سيل من الانتقادات والهجوم كان من نصيب الفنانة منة شلبي، بعد تقديمها أحد أجرأ أدوارها في فيلم "الساحر"، مع الراحل محمود عبد العزيز، لكنها أعلنت في حوار مع صحيفة السياسة الكويتية، أنها نادمة على تصنيفها كممثلة إغراء بعد هذا الفيلم، موضحة أنها أعادت حساباتها في اختيار الأدوار بعد ذلك، ومشيرة إلى أن دورها في الفيلم تسبب في غضب والديها.

شاهد أيضا 8 فنانين فكروا في الانتحار.. أحدهم بسبب «زوجته» وأخرى لـ«مرض ابنتها» 10 فنانين ماتوا منتحرين.. أحدهم قطع رقبته بسكين وآخر شنق نفسه على شجرة أحدهم بكى وآخرون شاركوا في غسلها.. 6 قصص للفنانين مع الكعبة المشرفة 7 فنانين اكتشفوا مرضهم بالصدفة.. أحدهم فوجئ بورم خبيث أثناء تصوير فيلم 10 فنانين أثاروا الجدل في العزاء.. أحدهم بـ«تاتو» وأخرى بفستان غير لائق «الست الجميلة الطيبة».. 7 فنانين علّقوا على وفاة «ستيلا»

منى زكي

خلال استضافتها ببرنامج "مصارحة حرة"، أعلنت الفنانة منى زكي ندمها عن مشاركتها الفنان مصطفي شعبان، بطولة فيلم "أحلام عمرنا"، إذ حاول كل منهما إثبات أنه بطل الفيلم دون الآخر، وتصدرت هذة المشاكل صفحات الجرائد والمجلات أثناء تصوير الفيلم، ما جعلها ترفض حضور عمليات المونتاج والمكساج الخاصة به.

أمير كرارة

قال الفنان أمير كرارة إنه نادم على مشاركته بمسلسل "ليلى مراد"، مشيرا إلى أنه عندما يفكر يشعر باندهاش شديد من عمله في هذا المسلسل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "100 سؤال": "مش عارف عملت المسلسل ده إزاي، ومكنتش عارف بعمل إيه ولا فاهم ده إيه، الدور كان شوكوريل"، متابعا: "قبل السنوات الخمس الماضية لم أكن أحسب أو أركز فيما كنت أشترك فيه، في البداية كنت أقبل أي شيء، وهذا العمل لم يضف لي شيئًا".

ياسمين عبد العزيز

ذكرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في حوار صحفي مع "المرأة اليوم"، أنها نادمة على مشاركتها الفنان محمد سعد، بفيلم "كركر"، قائلة: "دوري في الفيلم مع سعد أندم على تقديمه ولا أخجل من الاعتراف بهذا".

شيرين عبد الوهاب

كثيرا ما أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، خلال لقاءاتها الإعلامية ندمها عن تجربتها التمثيلية الأولى في فيلم "ميدو مشاكل"، مع الفنان أحمد حلمي، عام 2003.

وبررت سبب ذلك الندم، قائلة في حوار مع "سكاي نيوز": "كنت في فيلم ميدو مشاكل زيرو خبرة، ولم يكن أحد مهتم من طاقم عمله بإعطاء ملاحظات لي بشأن أدائي، وأعتبر الفيلم بمثابة رحلة مدرسية".

دياب

في حوار صحفي نُشر مؤخرا، عبر المطرب الشعبي "دياب" عن ندمه على المشاركة في فيلم "بارتي في حارتي"، مؤكدا أنه غير راض عن مشاركته في هذا الفيلم الذي يعتبره "الأسوأ في السينما المصرية".