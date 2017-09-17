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مقتل رجلين وإصابة امرأتين جراء إطلاق نار بحانة في جنوب ألمانيا

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مصراوي Masrawy

مقتل رجلين وإصابة امرأتين جراء إطلاق نار بحانة في جنوب ألمانيا

07:45 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

مقتل رجلين وإصابة امرأتين جراء إطلاق نار بحانة في جنوب ألمانيا

ميونخ - (د ب أ)

ذكرت السلطات الألمانية أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران إثر قيام رجل بإطلاق النار في حانة ببلدة تروانرويت البافارية، ليلة السبت.

ودخل الرجل الحانة حوالى الساعة العاشرة والنصف من مساء السبت بالتوقيت المحلي، وأطلق النار على رجلين فأرداهما قتيلين، كما أصاب امرأتين بجراح خطيرة، وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأتين تخضعان حاليا للعلاج في مستشفى وحالتهما مستقرة.

وبدأت الشرطة بحثا شاملا في المنطقة عن المشتبه به، الذي يعتقد أنه عمره يتراوح بين 50 و60 عاما، لكنه مازال هاربا.

ولا يزال سبب إطلاق النار غير معروف حتى الآن، ويواصل عناصر الأمن تحقيقاتهم في الحادث.

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