«الآثار» توضح حقيقة سرقة متحف أحمد عرابي وأسباب تحوله إلى «وكر مخدرات»

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علقت الدكتورة إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، على التقرير الذي عرضته الإعلامية إيمان الحصري، في برنامجها "مساء dmc"، على قناة "dmc"، والذي يوضح سرقة متحف أحمد عرابي بمحافظة الشرقية، وأنه أصبح وكرا لتعاطي المخدرات وترويجها.



وقالت إلهام، إن ما يُسمى بمتحف أحمد عرابي، الموجود بالشرقية، لا يوجد به أي مقتنيات أثرية، حيث تم نقل الأعمال القيمة منه إلى المتاحف الأخرى، ولم يتبق فيه سوى الأعمال الجبسية، موضحة أن هذا المكان أصبح أثرًا كـ"اسم فقط"، ولكن لا توجد به الآن أي أعمال فنية أو أثرية قيمة.

وأشارت إلى أن هناك إهمالا كبيرا من المواطنين في التعامل مع الأماكن الأثرية، كما أن ما يحدث من خلل في تأمين المناطق الأثرية، ليس مسؤولية وزارة الآثار، ولكنه وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات التي تؤمن المناطق الأثرية، وأخلت مسؤولية وزارة الآثار، بعد انتشار تعاطي المخدرات ورعي الماعز في متحف عرابي.