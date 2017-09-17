زيدان في ورطة كبيرة قبل مواجهة سوسيداد بالدوري الإسباني

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يجد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نفسه أمام تحد كبير قبيل لقاء اليوم الأحد، في مواجهة ريال سوسيداد، في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني، بسبب الغيابات الكبيرة التي يشهدها الفريق الملكي.

وتعتبر هذه المباراة التي يخوضها بطل الدوري خارج ملعبه، هي الأخيرة التي يغيب فيها كريستيانو رونالدو، بعد الحرمان 5 مباريات في ذهاب كأس السوبر عندما دفع الحكم.

ويغيب البرازيلي مارسيلو بسبب تعرضه للطرد في مباراة ليفانتي التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. كما أن كريم بنزيمة وماتيو كوفازيتش لن يشاركا بسبب الإصابة.

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أما الضربة القوية للفريق قبل المواجهة الصعبة فهي أن لاعب الوسط الألماني توني كروس وكذلك خيسوس فاييخو لم يتدربا مع الفريق يوم السبت، مما يعني عدم مشاركتهما، حسب صحيفة الماركا التي لم تذكر سبب غيابهما.

وخسر ريال مدريد 4 نقاط في 3 مباريات منذ بداية الموسم، وليس أمام زيدان إلا الفوز للحاق ببرشلونة الذي حقق إلى الآن العلامة الكاملة بأربعة انتصارات.