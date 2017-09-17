القهوة تحميك من خطر الموت المبكر.. والسبب

كتبت- ندى غنيم:

أُجريت بعد الدراسات الحديثة التي أصفرت علي أن شرب القهوة يحميك من خطر الموت المبكر، حسب ما ذكره موقع independent.

يعتقد الخبراء أن المركبات النباتية المضادة للأكسدة الموجودة في القهوة، والتي منها الكافيين والثيوفيللين، قد تكون مسئولة عن تأثيرها المحتمل أن تؤخر الوفاة.

وارتبط شرب ثلاثة أكواب من القهوة يوميا بانخفاض خطر الوفاة حسب دراستين جديدتين على نطاق واسع.

وظهرت عادات محبي القهوة لإضافة سنوات إلى حياتهم - مع ارتفاع استهلاك القهوة ظهرت للحد من خطر الموت من الأمراض المتعلقة بالدورة الدموية والهضم على وجه الخصوص.

في حين يقول العلماء أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لإثبات ان القهوة هو السبب وراء الآثار التي لوحظت في الدراسات.

حيث قام باحثون من كلية "إمبريال كوليدج" والوكالة الدولية لبحوث السرطان بتحليل البيانات المتعلقة بالعادات الصحية وشرب القهوة لأكثر من نصف مليون شخص من 10 دول أوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين شربوا ما لا يقل عن ثلاثة أكواب من القهوة يوميا أقل احتمالا بأن يموتوا مع انخفاض معدل وفيات النساء بنسبة 8 في المائة خلال نفس الفترة.

وفي الوقت نفسه، أجرى علماء أمريكيون تحقيقًا منفصلًا في تأثير القهوة على صحة أكثر من 185،000 مشارك من مختلف الدول.

وكان الناس الذين شربوا فنجان من القهوة يوميًا أقل عرضة للوفاة بنسبة 12 في المائة من الذين لم يشربوا أي قهوة، في حين أن شرب 2-3 أكواب من القهوة يبدو أنه يقلل من فرص الوفاة بنسبة 18%.