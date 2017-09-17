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تحرير قس كاثوليكي ورهينة أخرى بمدينة محاصرة في الفلبين

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مصراوي Masrawy

تحرير قس كاثوليكي ورهينة أخرى بمدينة محاصرة في الفلبين

06:03 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

تحرير قس كاثوليكي ورهينة أخرى بمدينة محاصرة في الفلبين

مانيلا - (د ب أ)

أعلن مسؤول فلبيني، اليوم الأحد، أن قسا كاثوليكيا كان محتجزا من قبل مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة محاصرة بجنوبي الفلبين تم إنقاذه مع رهينة أخرى.

وذكر مستشار السلام الرئاسي يسوع دوريزا أن الأب تيريسيتو سوجانوب ورهينة أخرى تم تحريرهما يوم السبت بالقرب من مسجد استعادته القوات في مدينة ماراوي، على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا.

وقال دوريزا "لقد تم إنقاذه من قبل رجالنا على الأرض. ما زلت لا أملك تفاصيل كاملة لكن تأكد أنه في حوزتنا بالفعل".

وكان سوجانوب من بين حوالى 200 من سكان ماراوى، بينهم نساء وأطفال، تم أسرهم من قبل المسلحين عندما فرضوا حصارا على البلدة في مايو الماضي.

وقتل أكثر من 900 شخص منذ بدء القتال في مدينة ماراوي، والذي بدأ عندما حاولت قوات القبض على قيادي محلي لتنظيم داعش، كما نزح أكثر من نصف مليون شخص جراء القتال الذي حول مدينة ماراوي إلى أطلال.

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