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بجهود مصرية.. حماس تستجيب لمطلب حركة فتح بحل لجنتها الإدارية في غزة

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مصراوي Masrawy

بجهود مصرية.. حماس تستجيب لمطلب حركة فتح بحل لجنتها الإدارية في غزة

05:43 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

بجهود مصرية.. حماس تستجيب لمطلب حركة فتح بحل لجنتها الإدارية في غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت حركة "حماس" الإسلامية، اليوم الأحد، عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، كما تطالب حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ودعت الحركة، في بيان أصدرته بهذا الخصوص، حكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة منذ العام 2014 إلى "القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً".

كما أكدت حماس موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وأعلنت استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة.

ويجري وفد من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة منذ أسبوع تركز على تحقيق المصالحة الفلسطينية.

ووصل وفد من فتح قبل يومين إلى القاهرة لكنه اشترط إعلان حماس حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة قبل بدء أي حوار ثنائي معها برعاية مصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.

بيان

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