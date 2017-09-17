خالد فودة يستقبل محافظ استبونا ويقبل دعوته لزيارة إسبانيا

جنوب سيناء - داليا منير

أبدى محافظ استبونا، التابعة ﻹقليم ملجا الإسبانية، سعادته لقبول اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دعوته لزياره مدينته، خلال انعقاد معرض السياحة السنوي في يناير المقبل 2018، والمقام بإسبانيا ويحضره ما يقرب من 40 شركة سياحية.

وصرح الوفد الإسباني، اليوم الأحد، أنه سيتم التحضير لعدة لقاءات لمحافظ جنوب سيناء مع رجال الأعمال ومستثمري إسبانيا ومديري شركات سياحة إسبانية، لتوقيع اتفاقيه تآخي بين استبونا وشرم الشيخ.

وشكر محافظ إستبونا الإسبانية، اللواء خالد فودة، لما لاقاه من ترحيب واهتمام شديد بتواجدهم داخل مدينة شرم الشيخ، وخلال زيارته للمناطق السياحية بها.

يذكر أن محافظ إستبونا الإسبانيه لبى دعوة محافظ جنوب سيناء بالحضور وزيارة المناطق السياحية بالمحافظة، لتوطيد العلاقات وبحث سبل جذب السياحة الإسبانية لمصر، وأشاد بجمال المدينة ومدى جاهزيتها لاستقبال السياحة من جميع دول العالم.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة، على عمق العلاقات بين البلدين، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة، وقدّم هدايا تذكارية من مشغولات بدوية لمحافظ إستبونا ومرافقيه.