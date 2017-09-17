أخبار عاجلة

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

خالد فودة يستقبل محافظ استبونا ويقبل دعوته لزيارة إسبانيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خالد فودة يستقبل محافظ استبونا ويقبل دعوته لزيارة إسبانيا

05:09 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    15438efed4.jpg

  • عرض 4 صورة

    c29113ff47.jpg

  • عرض 4 صورة

    2c27b81c35.jpg

  • عرض 4 صورة

    50ed3e6f68.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. انهيار جزئي بمنزل غربي أسيوط

الألبوم التالى

بالصور.. انهيار جزئي بمنزل غربي أسيوط

جنوب سيناء - داليا منير

أبدى محافظ استبونا، التابعة ﻹقليم ملجا الإسبانية، سعادته لقبول اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دعوته لزياره مدينته، خلال انعقاد معرض السياحة السنوي في يناير المقبل 2018، والمقام بإسبانيا ويحضره ما يقرب من 40 شركة سياحية.

وصرح الوفد الإسباني، اليوم الأحد، أنه سيتم التحضير لعدة لقاءات لمحافظ جنوب سيناء مع رجال الأعمال ومستثمري إسبانيا ومديري شركات سياحة إسبانية، لتوقيع اتفاقيه تآخي بين استبونا وشرم الشيخ.

وشكر محافظ إستبونا الإسبانية، اللواء خالد فودة، لما لاقاه من ترحيب واهتمام شديد بتواجدهم داخل مدينة شرم الشيخ، وخلال زيارته للمناطق السياحية بها.

يذكر أن محافظ إستبونا الإسبانيه لبى دعوة محافظ جنوب سيناء بالحضور وزيارة المناطق السياحية بالمحافظة، لتوطيد العلاقات وبحث سبل جذب السياحة الإسبانية لمصر، وأشاد بجمال المدينة ومدى جاهزيتها لاستقبال السياحة من جميع دول العالم.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة، على عمق العلاقات بين البلدين، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة، وقدّم هدايا تذكارية من مشغولات بدوية لمحافظ إستبونا ومرافقيه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القاضي وفودة يفتتحان مراكز البريد النموذجية بشرم الشيخ وطور سيناء

    أخبار

  • "النمنم" من الإسماعيلية: "المصريون لن يتركوا سيناء للدواعش والإرهابيين"

    أخبار

  • بالصور.. وزير التعليم العالي: دراسة المناهج الدراسية لتطابق المعايير

    أخبار

  • عاملون ببنوك شرم الشيخ: مؤتمر الشمول المالي خطوة على طريق النمو الاقتصادي

    أخبار

إعلان

fccbd300ac.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي

محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي

محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور)

محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور)