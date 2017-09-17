خبير استراتيجي: الإرهاب داخل مصر «متنوع».. والوضع في رفح «غريب جدا»

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قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن الإرهاب في مصر يتنوع ما بين خارجي يتمثل في "داعش" المتواجد في سيناء ويسعي لعمل "إمارة سيناء"، والنوع الآخر هو الداخلي المتمثل في "بقايا جماعات الإخوان" الذين يسعون لتنفيذ "عمليات اغتيال".

وأضاف فرج، خلال لقائه بالدكتور معتز عبد الفتاح، ببرنامج "حلقة الوصل" على قناة "أون لايف"، إن إرهاب سيناء يعتمد على الأنفاق، موضحًا: "هناك 4 آلاف نفق في حدود الدولة، وذلك أمر لا يصدقه أي عقل، والوضع في رفح غريب جدا"، مؤكدًا أن تجارة الأنفاق كان لديها وزارة داخل مصر.

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وتابع الخبير الاستراتيجي: "حاولنا نقل مياة البحر لسد الأنفاق، وذلك ساهم في غلق بعض الأنفاق التي استخدمها الإرهاب للدخول إلى مصر".