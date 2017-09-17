وفاة المهندس الألماني ألبرت شبير الابن عن عمر 83 عاما

برلين - (د ب أ)

توفى المهندس والمخطط المعماري الألماني ألبيرت شبير الابن، الذي أمضى حياته في ظل أبيه أحد أقرب مساعدي الزعيم النازي أدولف هتلر، عن 83 عاما.

وتوفى شبير، ابن المهندس المعماري المفضل لدى هتلر، والذي يحمل أيضا اسم ألبرت شبير، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن شبير سقط يوم الخميس في شقته في مدينة فرانكفورت وتوفى في المستشفى في اليوم التالي.

وكرس شبير مسيرته المهنية في تخطيط المدن الصديقة للبيئة من خلال وسائل مثل تقليص المساحة وتصاميم موفرة للطاقة.

ولد شبير عام 1934، وبدأ في تعلم النجارة بعد الحرب العالمية الثانية قبل دراسة الهندسة المعمارية في ميونخ.

وفي عام 1964 أسس شركته الخاصة لتخطيط المدن والهندسة المعمارية في فرانكفورت التي حصلت على العديد من الجوائز ونفذت العديد من المشروعات.

وشاركت شركته، ألبرت شبير وشريكه، في تصاميم كثيرة من بينها مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت ومعرض "اكسبو 2000" في هانوفر.

وصمم شبير أيضا استادات سيقام عليها كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022، وعمل أيضا في مشاريع بالمملكة العربية السعودية والجزائر.