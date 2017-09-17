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مراقبو الأعاصير يرسلون بيانات تظهر زيادة حجم الإعصار خوسيه

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مصراوي Masrawy

مراقبو الأعاصير يرسلون بيانات تظهر زيادة حجم الإعصار خوسيه

03:40 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

مراقبو الأعاصير يرسلون بيانات تظهر زيادة حجم الإعصار خوسيه

واشنطن - (د ب أ)

أظهرت بيانات جمعها مراقبو الأعاصير، وهم طاقم مكلف بجمع بيانات عن الأعاصير يتبع القوات الجوية الأمريكية، أن الإعصار خوسيه يزداد حجما.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، يوم السبت، إن خوسيه مازال إعصارا من الفئة الأولى ويحوم في المحيط الأطلسي على بعد نحو 800 كيلومتر من كيب هاتيراس بولاية نورث كارولينا وتصاحبه رياح تبلغ سرعتها 130 كيلومترا في الساعة.

ولم يصدر المركز الوطني للأعاصير أي تحذيرات يوم السبت لكن تحذيرات تتعلق بالعواصف الاستوائية يمكن أن تصدر في أجزاء من ساحل نورث كارولينا على مدى الأيام القليلة المقبلة.

ويستخدم مراقبو الأعاصير، وهم عبارة عن وحدة احتياط تابعة للقوات الجوية، طائرة لوكهيد مارتن دبليو سى -جيه 130 في بيلوكسي، بولاية ميسيسيبي.

يذكر أن خوسيه، الذي كان في السابق إعصارا من الفئة الخامسة، تحرك شمالا باتجاه العديد من جزر الكاريبي في نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بها بعد التدمير الذي سببه إعصار إرما في وقت سابق من هذا الشهر.

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