الجنايات تستمع للشهود في إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث عين شمس"

كتب- أحمد أبو النجا:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، لأقوال الشهود في إعادة إجراءات محاكمة متهمين صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بالتورط في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عين شمس.

طالب عبد المنعم محمد علي، محامي المتهمين، بسماع شهود الإثبات في القضية، فقررت المحكمة تأجيل القضية وتلبية طلب الدفاع.

واتهمت النيابة العامة المتهمين "رامي م."، و"عمرو ح."، أنهما في 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت مجموعة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولت فض تجمهرهم لفتح الطريق؛ بهدف بث الرعب في نفوس الأهالي، وتعريض حياتهم للخطر، فضلا عن ارتكابهم جريمة التخريب والإتلاف العمدي للمتلكات العامة والخاصة.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة والعنف، وقتل الطفل مصطفى خالد محمد رياض، صهيب محمد أحمد بكير، ومحمد أحمد عبد السلام الزهيري، والشروع في قتل الطفل فتحي أشرف إسماعيل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.