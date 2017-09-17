السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على مساحة 10 آلاف متر بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق هائل اندلع بمخزن بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر.

مصدر أمني مسؤول أكد أن الحريق اندلع بمخزن مكون من طابق واحد على مساحة 10 آلاف متر، وتم حصره في مساحة 1600 متر فقط، دون إصابات.

أوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن رجال الإطفاء نجحوا في منع امتداد ألسنة النيران إلى المصانع المجاورة.

وعن المعاينة الأولية حول سبب الحريق، رجح المصدر أن يكون سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي بتوصيلات كهربائية، مشددا على أن معاينة المعمل الجنائي ستكشف كافة ملابسات الحريق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المنشآت بالمنطقة الصناعية الأولى، ما دعا رجال الحماية المدنية للانتقال لموقع الحريق ومباشرة أعمال الإطفاء.