محمد عامر: متعب دايمًا مظلوم.. ويحتاج فرصة (فيديو)

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قال محمد عامر، نجم النادي الأهلي الأسبق، إن عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر، مظلوم دائمًا بسبب مشاركته في المباريات لدقائق معدودة.

ودفع حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بـ«متعب» أمام الترجي التونسي، في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وأضاف «عامر»، خلال لقائه بحلقة السبت، من نبرنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أنه يجب منح «متعب» فرصة أكبر من ذلك، مشيرًا إلى أنه على يقين بأنه إذا حصل على وقت أطول سيكون مؤثر في هجوم الأهلي.

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وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء السبت، على ملعب «برج العرب»، في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.