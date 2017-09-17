أخبار عاجلة

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

محمد عامر: متعب دايمًا مظلوم.. ويحتاج فرصة (فيديو)

Google+ Print
محمد عامر: متعب دايمًا مظلوم.. ويحتاج فرصة (فيديو) محمد عامر: متعب دايمًا مظلوم.. ويحتاج فرصة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد عامر، نجم النادي الأهلي الأسبق، إن عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر، مظلوم دائمًا بسبب مشاركته في المباريات لدقائق معدودة.

ودفع حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بـ«متعب» أمام الترجي التونسي، في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وأضاف «عامر»، خلال لقائه بحلقة السبت، من نبرنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، أنه يجب منح «متعب» فرصة أكبر من ذلك، مشيرًا إلى أنه على يقين بأنه إذا حصل على وقت أطول سيكون مؤثر في هجوم الأهلي.

شاهد أيضا

وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء السبت، على ملعب «برج العرب»، في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)