اليوم.. مرافعة النيابة في محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي بـ"اللجان النوعية"
اليوم.. مرافعة النيابة في محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي بـ"اللجان النوعية"
02:30 ص الأحد 17 سبتمبر 2017
محكمة
كتب- أحمد أبو النجا:
تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، إلى مرافعة النيابة العامة، في محاكمة 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد الجمل.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.
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