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لا إصابات بحريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

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مصراوي Masrawy

لا إصابات بحريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

02:01 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

لا إصابات بحريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني مسؤول بإدارة الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، أنه لا توجد إصابات جراء حريق اندلع بمصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن رجال الإطفاء يكثفون جهودهم لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المخازن والمصانع المجاورة، بعدما تم الدفع بـ20 سيارة إطفاء، و3 خزانات مياه.

وعن المعاينة الأولية حول سبب الحريق، رجح المصدر أن يكون سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي بتوصيلات كهربائية داخل المصنع، مشددا على أن معاينة المعمل الجنائي ستكشف كافة ملابسات الحريق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى.

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مصراوي Masrawy

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