وزير الزراعة في «عيد الفلاح»: أنتم أساس النهضة والتنمية والقيادة

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نظمت مؤسسة الأهرام من خلال إصداريها جريدة «الأهرام التعاونى» ومجلة «الأهرام الزراعي» احتفالية بعيد الفلاح تحت عنوان «احتفالية عيد الفلاح ـ عيد مصر» برعاية الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

أقيمت الاحتفالية اليوم بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام وتضمنت عروضًا فنية قدمتها عدد من فرق الفنون الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

شهدت الاحتفالية تكريم الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعددًا من الفلاحين وقيادات القطاع الزراعي الحكومي والخاص والقيادات التعاونية ونقابات الفلاحين وكبري الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومراكز البحوث الزراعية لمساهمتهم في رفع معدلات الإنتاج بالمحاصيل والنهوض بالزراعة والاقتصاد القومي ذلك الهدف الأسمى الذي تنهض به الدولة المصرية.

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قال أيمن شعيب رئيس تحرير الأهرام التعاوني ومجلة الأهرام الزراعي، إن هذا الحدث تقليد سنوى تحرص عليها كل من الجريدة والمجلة برعاية ودعم مؤسسة الأهرام العريقة إحتفالا بالتاريخ العريق للفلاح المصري والمواكب مع قيام ثورة يوليو 1952 بإعادة توزيع الأراضى والقضاء على الإقطاع من خلال قوانين الإصلاح الزراعى فضلا على وقفة الزعيم أحمد عرابي وهو أحد أبناء كبار الفلاحين بمحافظة الشرقية والضابط بالجيش المصري أمام الخديوى توفيق لمطالبته بالعديد من الإصلاحات السياسية و الاجتماعية.

من جانبه، تقدم وزير الزراعة بالشكر والعرفان للفلاح المصري الذي يبذل الجهد والعرق و يستغل كافة الامكانات المتاحة لزيادة الإنتاج وتوفير الغذاء، قائلًا: "الفلاح المصري أساس النهضة والتنمية والقيادة السياسية"، وأكد أن القيادة السياسية والحكومة التي لا تدخر جهدا في دعم الفلاح وتعمل علي مساعدته.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم الانتهاء من قانون التأمين الصحي علي الفلاحين وأرسل إلى مجلس النواب لمناقشته، بالإضافة إلى قانون لتعويض الفلاحين عن الكوارث وتنفيذ مشروعات عملاقة مثل مشروع المليون ونصف فدان، وغيرها من القوانين التي تعمل لصالح الفلاحين والمزارعين وتغلظ العقوبة للمعتدين على الأراضي الزراعية، مختتما كلمته: "نجدد العهد مع الفلاحين لاستكمال خطة الإصلاح والتنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".