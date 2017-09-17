نجم الأهلي ينتقد أحمد الشيخ: «إنت مش في المقاصة»

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انتقد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أداء أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأحمر، في مباراة الترجي التونسي، مساء السبت، قائلًا: «لازم يعرف إن اللعب في الأهلي غير المقاصة».

وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء السبت، على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «كمونة»، خلال تصريحاته لقناة «الأهلي»، أن وليد سليمان، وعبد الله السعيد، ومؤمن سليمان، وصالح جمعة، عندما جاءوا للقلعة الحمراء كانوا مثل الشيخ، يهاجمون فقط دون تأدية أي أدوار دفاعية، قبل أن يوظفهم حسام البدري، بشكل جيد، معلقًا: «الشيخ لو ما عملش كده، نسبة مشاركته مع الفريق هتبقى ضعيفة جدًا».