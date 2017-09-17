جدو: الأهلي قادر على تكرار موقعة «رادس 2012»

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قال محمد ناجي جدو، نجم النادي الأهلي السابق، ومهاجم المقاولون العرب الحالي، إن الفريق الأحمر قادر على تخطي الترجي، بالفوز عليه في مباراة العودة بملعب «رادس».

وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي التونسي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء السبت، على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب «جدو»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «نفس اللى حصل فى ذهاب ٢٠١٢ وإن شاء الله يحصل نفس سيناريو العودة ونفوز فى رادس ان شاء الله».

وشارك «جدو» في موقعة رادس 2012 بين الأهلي والترجي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن من احراز الهدف الأول للمارد الأحمر.

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ودافع مهاجم الفراعنة السابق، عن الحارس شريف إكرامي، بعد خطأ الأخير خلال اللقاء، قائلًا: «شريف حارس كبير و قادر على التأهل بلأهلى فى رادس».



