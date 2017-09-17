أخبار عاجلة

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مصدر: 20 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه لإخماد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر: 20 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه لإخماد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

01:33 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

مصدر: 20 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه لإخماد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بإدارة الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، إنه تم دعم موقع حريق مصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر بـ10 سيارات إضافية و3 خزانات مياه استراتيجية، ليصل الإجمالي إلى 20 سيارة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن رجال الإطفاء يكثفون جهودهم لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المخازن والمصانع المجاورة، والعمل على تقليل الخسائر.

وعن المعاينة الأولية حول سبب الحريق، رجح المصدر أن يكون سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي بتوصيلات كهربائية داخل المصنع، مشددا على أن معاينة المعمل الجنائي ستكشف كافة ملابسات الحريق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى.

وانتقل رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، ونائبه اللواء محمد شمس، والعميد إبراهيم حافظ، مدير إطفاء قطاع أكتوبر، إلى موقع الحريق لمباشرة أعمال الإطفاء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق "مصنع أكتوبر"

    أخبار

  • حريق هائل بمصنع بلاستيك في أكتوبر

    أخبار

  • 12 سيارة إطفاء لإخماد حريق هائل بمزرعة نخيل في الواحات

    أخبار

  • إخماد حريق محدود بمسرح السلام في القاهرة

    أخبار

إعلان

7cac471b6e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي

محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي

محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور)

محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور)