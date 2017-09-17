مصدر: 20 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه لإخماد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بإدارة الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، إنه تم دعم موقع حريق مصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر بـ10 سيارات إضافية و3 خزانات مياه استراتيجية، ليصل الإجمالي إلى 20 سيارة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن رجال الإطفاء يكثفون جهودهم لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى المخازن والمصانع المجاورة، والعمل على تقليل الخسائر.

وعن المعاينة الأولية حول سبب الحريق، رجح المصدر أن يكون سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي بتوصيلات كهربائية داخل المصنع، مشددا على أن معاينة المعمل الجنائي ستكشف كافة ملابسات الحريق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى.

وانتقل رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، ونائبه اللواء محمد شمس، والعميد إبراهيم حافظ، مدير إطفاء قطاع أكتوبر، إلى موقع الحريق لمباشرة أعمال الإطفاء.