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جنايات القاهرة تستمع للشهود في مقتل الصحفية ميادة أشرف

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مصراوي Masrawy

جنايات القاهرة تستمع للشهود في مقتل الصحفية ميادة أشرف

01:30 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

جنايات القاهرة تستمع للشهود في مقتل الصحفية ميادة أشرف

الصحفية ميادة أشرف

كتب- أحمد أبو النجا:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، سماع الشهود، في محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان، على خلفية تورطهم في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عين شمس، أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبد الرؤوف، وماري جورج.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، ومختار صابر العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأشرف شاكر.

التحقيقات أكدت تورط قيادات جماعة الإخوان، وقيادات "تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين، ومنعهم من كشف جرائمهم، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة.

واعترف 25 متهما -في تحقيقات النيابة العامة- بالإنضمام إلى لجان العمليات النوعية، وتدبيرهم للتجمهر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

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