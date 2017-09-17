10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

قال زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، أن بلاده أوشكت على الانتهاء من إعداد قوتها النووية المسلحة، وجدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحذيره من الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، كما انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قدرة مجلس الأمن على العمل.

1- كيم يونج أون: كوريا الشمالية أوشكت على الانتهاء من إعداد قوتها النووية

زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون (أ ف ب)

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، أن بلاده أوشكت على الانتهاء من إعداد قوتها النووية المسلحة.

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2- رئيس الوزراء العراقي: الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان "لعب بالنار"

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (ا ف ب)

جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحذيره من الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، مؤكدا أن هذا الاستفتاء هو "لعب بالنار".

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3- وزير شؤون القدس: حكومة الاحتلال ماضية في سياستها الاستيطانية

وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني

حذر وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني من المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الذي يستهدف قرية الولجة جنوب القدس المحتلة.

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4- الرئيس العراقي: واشنطن ولندن على استعداد لدعم حوار شامل مع اربيل

رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم (أ ف ب)

أكد رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم أهمية تضافر الجهود لحل المشكلات عن طريق الحوار البنّاء، فيما عبر سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا لدى العراق عن استعداد بلديهما لدعم حوار شامل بين بغداد واربيل للوصول إلى تفاهمات مشتركة.

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5- ميركل: قدرة مجلس الأمن على العمل "غير كافية للغاية"

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قدرة مجلس الأمن على العمل ووصفتها بأنها "غير كافية للغاية".

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6- مستشار الأمن القومي الأمريكي: انسحابنا من العراق سبب غالبية مشكلاته

مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي آتش آر ماكماستر (أ ف ب)

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، آتش آر ماكماستر إن غالبية المشكلات التي يعاني منها العراق اليوم نبعت من انسحاب القوات الأمريكية قبل تعزيز المكاسب العسكرية سياسيا.

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7- الرئيس الفنزويلي: "اقتربنا من التوصل لاتفاق مع المعارضة

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أ ف ب)

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه "بعد أسابيع من المشاورات" بين ممثلين عن حكومته وآخرين من المعارضة أصبح الطرفان "قريبين جدا" من التوصل لاتفاق ينهي الأزمة السياسية الحادة التي تعصف بالبلاد.

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8- بوريس جونسون: أعتقد أنه يمكننا أن نصبح أعظم دولة على وجه الأرض

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب)

أوضح وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، رؤيته من أجل بريطانيا مزدهرة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في عمود في صحيفة "ديلي تليجراف" اليمينية.

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9- مستشارة الأسد: سنقاتل أي قوة حتى التي تدعمها أمريكا

مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد

قالت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، إن الحكومة السورية ستقاتل أي قوة، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة وتقاتل أيضا تنظيم داعش، من أجل استعادة السيطرة على كامل البلاد، حسبما أفاد تلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني.

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10- الجارالله ساخرًا من حديث أمير قطر عن مكافحة الإرهاب: "كلام حلو وجميل"

الكاتب الكويتي أحمد الجارالله

سخر الكاتب أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، من حديث الشيخ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حول مكافحة الإرهاب خلال زيارته لألمانيا، قائلًا "كلام حلو وجميل".

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